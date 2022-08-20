Elon Musk daha fazla beyin çipi teknolojisi peşine düştü

Teknoloji girişimcisi Elon Musk, aynı alanda çalışan şirketi Neuralink ile rekabet eden bir beyin çipi geliştiricisi olan Synchron'a yatırım yapmayı düşünüyor.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Musk, geçtiğimiz haftalarda olası bir girişimi araştırmak için Synchron'un kurucusu ve CEO'su Thomas Oxley'e ulaştı. Konuyu takip eden dört kişi, görüşmelerin sonuçlandırmaktan çok uzak olduğunu ve bir anlaşmanın yapılıp yapılmayacağının henüz belirsiz olduğunu belirtti.

New York'ta bulunan Synchron, beyin implantlarını insanlarda test etmek için düzenleyici onay alma konusunda Neuralink'ten birkaç adım önde ve geçen yıl Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yeşil ışık aldı.



Bundan önce, Avustralya'da dört kişi üzerinde ayrı bir insan denemesi turu gerçekleştirdi ve gelecekteki testler için değerli veriler topladı.



Musk, yakın gelecekte Neuralink için insan testlerini defalarca ima etse de, henüz bu kullanım için yetkilendirilmedi.



Synchron'ın cihazının aksine, Neuralink'i kurmak, muhtemelen daha yavaş ilerlemeyi işaret eden, insan kafatasında kesikler içeren büyük bir cerrahi operasyon gerektiriyor.