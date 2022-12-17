Elon Musk geri adım attı, gazeteciler geri döndü

Elon Musk, gazetecilerin askıya alınan hesaplarının açıldığını duyurdu.

Musk gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçlamış, ardından bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı.

Kararı nedeniyle BM ve AB tarafından da eleştirilen Elon Musk, bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini Twitter kullanıcılarına sordu.

Ankete katılanların yüzde 58,7'si yasağın hemen kaldırılmasını istedi.

Elon Musk bunun üzerine "halk sözünü söyledi" diyerek hesaplardaki engeli kaldırdı. Musk, daha önce özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan bir hesabı askıya alarak sahibini dava açmakla tehdit etmişti.