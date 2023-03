Elon Musk hakkında yeni iddialar: Tuvalete korumayla gidiyor, ofis bitkilerini satmaya çalışıyor

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk hakkında yayınlanan yeni raporda, şirketin hem eski hem de mevcut çalışanlarının açıklamalarına yer verildi.

Bir mühendis, şirkette dışarıdan her şeyin iyi görünebileceğini, ancak içerideki biri için, her şeyin yandığı bir bina gibi olduğunu söyledi.



"Dışarıdan baktığınızda cephe iyi görünüyor ama hiçbir şeyin çalışmadığını görebiliyorum. Tüm tesisatlar, tüm musluklar, her şey bozuk."



Adının açıklanmasını istemeyen mühendis, sosyal medya platformundaki tacizi sınırlamak için daha önce yapılan çalışmalarla artık "kimsenin ilgilenmediğini" söyledi.



Rapora göre, nefret arttı, troller ise daha özgür ve daha aktif. Kadın düşmanı ve tacizci profillerin takipçi sayılarında yüzde 69 artış görüldü.



TRT Haber'in haberine göre; İsmi açıklanmayan bir başka mühendis, Musk'ın Twitter personeline güvenmediği için tuhaf davranışlarda bulunduğunu söyledi.



"Ofiste nereye giderse gitsin, en az iki koruması var. Çok hantal, uzun boylu, Hollywood film korumaları onu tuvalete kadar takip ediyor."



İddialar arasında Elon Musk'ın tüm temizlik ve yemek çalışanlarını kovulduğu ve ofis bitkilerini personele satmaya çalıştığı da yer aldı.