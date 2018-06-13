ABD'li girişimci Elon Musk, Tesla çalışanlarının yaklaşık yüzde 9'unu işten çıkarılacağını açıkladı.
"Tesla'da zor ama gerekli bir yeniden yapılandırma yolda" diyen Musk, küçülme kararını şirket çalışanlarına elektronik postayla duyurdu.
Kararın aynı işi birden fazla kişinin yaptığı pozisyonları azaltmayı hedeflediğini söyleyen Musk, şirketin üretim faaliyetlerinin etkilenmeyeceği güvencesini de verdi.
Musk, işten çıkarılanların çoğuna Tesla'nın satış tarafında pozisyonlar teklif edileceğini belirtti.
2018'in ilk çeyreğinde zarar eden Tesla böylece yılın üçüncü çeyreğinde kar elde etmeye çalışacak.
Milyarder girişimci Elon Musk, geçen ay Tesla'nın yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı.