Elon Musk, X'te ödemeler için tarih verdi

Elon Musk, sosyal medya platformu X'te ödeme işlemleri için tarih verdi.

Şirketin sahibi Elon Musk, ARK Invest CEO'su Cathie Wood'un X Spaces yayınına konuk oldu. Musk, burada yaptığı açıklamasında, uygulama içi ödeme hizmetlerini gelecek yılın ortalarına kadar başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Sosyal medya platformunda ödemeleri daha erken başlatmayı umduğunu belirten Musk, bürokrasi nedeniyle sürecin uzadığını söyledi. Ödeme lisans başvurularının reddedileceğine yönelik herhangi bir engelin olmadığını ifade etti.

"KRİPTOYA VAKİT HARCAMIYORUM"



X, bu yılın başlarından itibaren birçok eyalette lisans almıştı. X'e ödemeler için Güney Dakota, Kansas, Arizona, Pennsylvania'nın da aralarından bulunduğu 10'dan fazla eyaletten onay gelmişti.



Diğer taraftan platforma Bitcoin ve Dogecoin gibi kripto paraların dahil edeceğine yönelik söylentiler bulunuyordu. Musk, "Kripto paralar ile ilgili düşünmeye vakit harcamadığını" belirterek, söylentilerin gerçek olmadığını ima etti.