Elon Musk'ın 100 milyon dolarlık yarışmasının detayları belli oldu

Geçtiğimiz aylarda iklim krizine karşı bir yarışma başlatan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yarışmanın ayrıntılarını paylaştı.



22 Nisan günü başlayan ve dört yıl sürecek olan yarışma ile ilgili Musk, katılımcıların projelerinin büyük çapta karbonu temizleyebilecek "milyar ton" ölçeğinde çözümler yaratabilecek sistemler önermeleri gerektiğini söyledi.



Küresel karbon salınımını düşürebilecek bir projenin ortaya çıkması amaçlanan yarışma ile ilgili Elon Musk, 'Sadece bir tane gezegenimiz var. Yüzde 1'lik felaket riskini bile niye alalım, bu çılgınlık' ifadelerini kullandı.



‘YETERLİ KARBON VE KARŞILANABİLİR MALİYET’



Konu ile ilgili bir YouTube yayınında açıklamalarda bulunan Musk, 'Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor. Söz konusu proje yeterli karbona ulaşılabilecek mi ve bunu maddi olarak karşılayabilir miyiz? Bunlar önemli olan iki şey' şeklinde konuştu.



Küresel ısınma ile mücadele kapsamında karbonu en az 100 yıl tutacak bir plan sunulması gereken yarışmayı kazanan kişi 100 milyon dolar ödül alacak.



Karbonu en az 100 yıl tutacak bir planı olması gerektiği öğrenilen yarışmayı kazanana 100 milyon dolar ödül verilecek.



PARİS İKLİM ANLAŞMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM



Proje başarılı olursa Paris İklim Anlaşması'yla hedeflenen karbon salınımı seviyelerine gelinebilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.



2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşmasıyla küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması amaçlanıyor.



Bunun için dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar ise sıfıra indirilmesi hedefleniyordu.



