Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'ın değeri 3'te 1'ine düştü

Elon Musk, 2022'de Twitter'a 44 milyar dolar ödeyerek yılın en büyük satın alımına imza atmıştı.



Yatırım şirketi Fidelity'ye göre, satın alındığından bu yana Twitter'ın hisse değerinde üçüncü kez düşüş yaşanıyor.



Bu gerilemeyle beraber Twitter'ın değeri Elon Musk'ın aldığı fiyatın üçte birine yani 15 milyar dolara kadar düşmüş durumda.



YÜZDE 50'LİK DÜŞÜŞ



Twitter'ın yaşadığı finansal düşüş 13 milyar dolarlık bir borcu da beraberinde getirdi. Öte yandan Musk'ın yanlış tercihleriyle birlikte reklam gelirlerinde de yüzde 50'lik bir düşüş yaşanıyor.



TWITTER BLUE BAŞARILI OLMADI



Elon Musk son dönemlerde Twitter Blue fikrini hayata geçirdi. Musk onaylı hesaplara verilen mavi tik'i aylık 5 dolara satmaya başlamıştı.



Uzun videolar yükleme, daha az reklam gibi bir çok özelliği imkanı tanıyan bu uygulama, Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 1'lik kısmını içinde barındırıyor. Araştırmacılar Blue'nun beklenen başarıyı yakalayamadığını söylüyor.

Elon Musk Twitter'ın yeni CEO'sunu açıkladı: Linda Yaccarino kimdir? Haberi Görüntüle LEBRON TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ödeme yapmayan bir çok ünlünün Twitter'da mavi tikini alan Musk'a tepkiler gelmişti. En çok ses getiren tepki ise basketbol dünyasının efsanesi LeBron James'ten gelmişti. James mavi tikinin gideceğini öğrenince, "Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü beni bilenler 5 dolar ödemeyeceğimi bilir" diyerek rest çekmişti. Bu restin ardından Elon Musk, LeBron'un Blue üyeliğini kendi cebinden ödeyeceğini duyurmuştu. MUSK'IN SERVETİ DE AZALDI Elon Musk, Twitter'ı satın aldığında 220 milyar dolardan fazla servetiyle Dünyanın En Zengin İnsanı olarak gösteriliyordu. Elon Musk şu anda 198 milyar dolarla Forbes'ın listesinde ikinci sıraya gerilemiş durumda. Musk'ın servetinin ana kaynağı olan Tesla, ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin