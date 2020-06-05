Elon Musk’ın Twitter diyeti kısa sürdü: Hedefinde Jeff Bezos var

Geçtiğimiz günlerde mikro blog sitesi Twitter’ı kullanmaya ara verdiğini açıklayan Elon Musk’un sosyal medya kararı kısa sürdü.



Corona virüs (covid-19) salgını ile ilgili bir kitabın online alışveriş platformu Amazon tarafından sansürlendiğini öğrenen Elon Musk bu konu ile ilgili tepkisini Twitter üzerinden yayınlandığı mesaj ile gösterdi.



CNBC’de yer alan habere göre, Amazon’un bölünmesi gerektiğini ifade eden Musk, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u da “Tekelleşme yanlış. Bu çılgınlık diyerek” etiketledi.



Eski New York Times muhabiri Alex Berenson covid-19 salgını ile ilgili yazdığı kitabının Amazon’da satılması için aranan kriterlere uymadığını gösteren uyarı yazısını sosyal medyadan paylaşınca alışveriş sitesi tepkilerin odağı haline gelmişti.



Musk daha önce Instagram’ı kullanmama kararı almış ve Facebook’u silin kampanyasına destek vermişti.Musk bu kararı Facebook’un veri politikasını protesto etmek için almıştı.