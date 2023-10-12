Elon Musk'tan sonra AB'den Mark Zuckerberg'e 24 saat süre

İsrail ile Filistin arasındaki çıkan olaylarla ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle mercek altına alınan sadece X platformu değil.

AVRUPA'DA YAPTIRIM VE PARA CEZASI ALABİLİR



X'in sahibi Elon Musk'a, uygulamasındaki içerik endişelerini gidermek için harekete geçmesi çağrısında bulunan kamuya açık bir mektup gönderdikten bir gün sonra, AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton da Meta'ya benzer bir talepte bulundu ve uymaması halinde Avrupa'da yaptırım ve para cezaları alabileceklerini belirtti.

ZUCKERBERG'E 24 SAAT SÜRE

Meta'dan 24 saat içinde gelişmekte olan hafifletme önlemleri hakkında doğrudan yanıt istiyor.



AB'nin yeni Dijital Hizmetler Yasası (DSA) düzenlemelerini sosyal platformları harekete geçirmek için kullanmaya çalışan Breton'un Musk'a yazdığı mektupta kullandığı dil de hemen hemen aynı.

YANILTICI İÇERİKLER GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR



Çeşitli raporlar her iki uygulama aracılığıyla daha zararlı, yanıltıcı ve potansiyel olarak yasadışı paylaşımların daha geniş kitlelere ulaştığını gösteriyor.

Ancak her iki şirketin de AB'ye yanıt vermesi için doğrudan örnekler sunmaları ve ele alacakları özel önlemleri ana hatlarıyla belirtmeleri gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve Filistin arasında yaşanan olayların ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son günlerde sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinde şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığı konusunda uyardı.

Komisyon, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen platformdan kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini açıklamıştı.