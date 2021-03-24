Elon Musk'tan UFO açıklaması



Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratan Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi.



Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk bu sefer UFO'lara (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) ilişkin fikrini paylaştı. Musk, zaman içerisinde kameraların görüntü kalitesinin artmasına rağmen, UFO görüntülerinin hep aynı çözünürlükte kalmasını eleştirdi.



Musk söz konusu yorumu için "Uzaylılara karşı en güçlü argüman" ifadesini kullandı. Musk'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 12 bin yorum, 40 binden fazla retweet ve 400 binden fazla beğeni aldı.



Hem elektrikli otomobil yarışında hem uzay mücadelesinde söz sahibi olan Musk, şubat ayında, "Ben uzaylıyım" demişti.



Elon Musk, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi.



Strongest argument against aliens pic.twitter.com/eF2FFZpJQE — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2021

ESKİ ABD'Lİ YETKİLİDEN UFO AÇIKLAMASI



ABD'de bir dönem Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe'den itiraf gibi bir UFO açıklaması geldi. Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürdü. Söz konusu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirten Ratcliffe, bu görüntülerden bazılarının yayınlandığının altını çizdi.



Fox News'a konuşan Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var" dedi.