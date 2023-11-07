Elon Musk'tan X/Twitter'a yapay zeka özelliği: ChatGPT'ye rakip geliyor

Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya sitesi X'te "Grok" adlı bir yapay zeka sohbet robotunu kullanıma sundu ancak şu ana kadar yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılabildiği belirtildi.

SORULARI MİZAH YAPARAK YANITLAYABİLECEK

Musk, Grok yapay zekası için X'te yayınlanmadan önce "şu anda var olanların en iyisi" diye belirtti.

Musk, Grok'un "iğnelemeyi sevdiğini" ve soruları "biraz mizahla" yanıtlayacağını söyleyerek övündü.

XAI, TEMMUZ AYINDA KURULDU

Grok xAI'nin arkasındaki ekip, diğer yapay zeka araştırma firmalarının yeteneklerinden yararlanarak Temmuz ayında kuruldu.

Ayrı bir şirket olmakla birlikte Musk'ın diğer şirketleri X ve Tesla ile yakından bağlantılı.

Bu yılın başlarında Elon Musk kendi yapay zeka versiyonunun "evrenin doğasını anlamaya çalışan maksimum doğruyu arayan bir yapay zeka" olmasını istediğini söylemişti.

X ÜZERİNDE TARAMA YAPABİLECEK

Musk, Grok'un önemli bir avantajının X yani eski adıyla Twitter platformundan güncel bilgilere erişebilmesi olduğunu belirtti.

Öte yandan Elon Musk, Grok'un çok erken bir beta ürünü ve iki aylık eğitimle yapılabilecek en iyisi olduğunu belirtti.

PREMIUM ABONELERİNE ÖZEL OLACAK

Grok şu anda henüz test aşamasında ancak daha sonra X'in Premium aboneleri için kullanıma sunulacak.

Musk, geç saatlerde yaptığı açıklamada sohbet robotunun X uygulamasına yerleştirileceğini ve bağımsız bir uygulama olarak kullanılabileceğini söyledi.

Geçen hafta İngiltere'de düzenlenen yapay zeka zirvesinde Musk, yapay zekanın geliştirilmesiyle ilgili tehlikeler olduğunu kabul etti.

GROK'UN ANLAMI NEDİR?

Grok, bilim kurgu yazarı Robert A. Heinlein tarafından 1961 tarihli Stranger in a Strange Land adlı romanında kullanılan bir terimdir.

Romanda "grokking" yani başkalarıyla derinlemesine empati kurmak anlamına geliyordu.

Ancak xAI, Grok'un Douglas Adams'ın 1980'lerde BBC radyo dizisi olarak başlayan ancak daha sonra basılı ve film olarak yeniden çekilen Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenildiğini söyledi.

xAI, Grok'un neredeyse her şeyi yanıtlamayı, hatta hangi soruların sorulacağını önermeyi amaçladığını söyledi.