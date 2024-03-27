Elon Musk'tan yapay zeka botu Grok hakkında yeni açıklama

Musk ayrıca sosyal medya hesabında, Grok'un "normal mod" ve "eğlenceli mod" olmak üzere iki farklı modunun olacağını kullanıcıların bu modlardan birini seçerek deneyimlerini özelleştirebileceğini söyledi.

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Bu ayın başlarında Musk, OpenAI'a kar amacıyla orijinal misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açtıktan sonra xAI'ın Grok'u açık kaynak olarak kullanacağını söyledi.



Bu hamle, halkın teknolojiyi denemesi için ücretsiz erişim sağlayabilir.



Ayrıca xAI'ı Meta gibi firmalarla uyumlu hale getirebilir. Fransa'nın Mistral'ı da tıpkı Meta gibi açık kaynaklı yapay zeka modellerine sahip.