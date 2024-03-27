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Elon Musk'tan yapay zeka botu Grok hakkında yeni açıklama

Elon Musk, yapay zeka girişimi xAI'ın sohbet botu Grok'un, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'in tüm premium abonelerinin kullanımına açık olacağını söyledi.

Elon Musk'tan yapay zeka botu Grok hakkında yeni açıklama

lideri , sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide sohbet botu Grok hakkında açıklamada bulundu.

Musk, girişimi xAI'ın sohbet botu Grok'un, eski adıyla olan sosyal medya platformu X'in tüm "Premium" abonelerinin kullanımına açık olacağını söyledi.

Daha önce sohbet botunun yalnızca "Premium+" abonelerinin kullanımına açık olacağı açıklanmıştı.

Musk ayrıca sosyal medya hesabında, Grok'un "normal mod" ve "eğlenceli mod" olmak üzere iki farklı modunun olacağını kullanıcıların bu modlardan birini seçerek deneyimlerini özelleştirebileceğini söyledi.

AÇIK KAYNAK OLDU

Bu ayın başlarında Musk, OpenAI'a kar amacıyla orijinal misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açtıktan sonra xAI'ın Grok'u açık kaynak olarak kullanacağını söyledi.

Bu hamle, halkın teknolojiyi denemesi için ücretsiz erişim sağlayabilir.

Ayrıca xAI'ı Meta gibi firmalarla uyumlu hale getirebilir. Fransa'nın Mistral'ı da tıpkı Meta gibi açık kaynaklı yapay zeka modellerine sahip. 

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