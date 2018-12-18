Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, bir yıl önce 18 bin dolar düzeylerine kadar yükselmiş ve piyasa hacmi de 550 milyar doların üzerine çıkmıştı. Söz konusu artış, kripto para birimleri piyasalarına yönelik yatırımcı ilgisini arttırmış ve kullanımın yaygınlaşmasıyla yıl boyunca alınan çeşitli regülasyonların da etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para birimi son bir haftada gerilemişti.



Geçen yıla göre Bitcoin’deki dalgalanmanın beklenildiğini söyleyen eToro analisti Matti Greenspan, Bitocin ve kripto para birimlerindeki fiyat değişikliklerine ilişkin şöyle konuştu:



“Bitcoin’in rekor düzeyine yükselmesinden bir yıl sonra yatırımcıların çoğu kripto para varlıklarına yapılan yatırımların değerini sorgulamaya başladı. Yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaları sebebiyle kripto varlıkları değer açısından henüz yerlerini bulabilmiş değil. Neredeyse bütün piyasalardaki varlıkların fiyat keşfi deneyiminden geçtiğini ve kripto varlıklarının da istisna olmadığını unutmamak gerekir.”



Bitcoin’in son 10 ayda dört büyük düşüş eğiliminden geçtiğini söyleyen Grenspan, Bitcoin’in “ağırlık merkezini” bulmasının “an meselesi” olduğunu da ekledi.



Açıklamalara paralel olarak Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.90 artışla 3 bin 583 dolara yükseldi ve 61 milyar 674 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.3’ünü oluşturdu.



Toplam 16,014 piyasada işlem gören 2,071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 25.72 ile en çok yükselen ve en yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki artışa eğilimine de öncülük eden EOS, 2 milyar 233 milyon dolara ulaşan piyasa hacmiyle altıncı sıradan dördüncü sıraya yükseldi.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 7.0, yüzde 1.78, yüzde 1.47, yüzde 1.28, yüzde 0.94, yüzde 0.82, yüzde 0.45 ve yüzde 0.37 ile sırasıyla yalnızca Linkey, DEX, QASH, TenX, Dai, Factom, TrueUSD ve Gemini Dollar düştü.



Artışın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 9.7’lik bir artışla 113 milyar 669 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 263 milyon dolar olarak hesaplandı.