Epic Games 2023 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

Popüler video oyun dağıtım platformu olan Epic Games'in Black Friday (Kara Cuma) indirimlerinin tarihi belli oldu.

Oyunseverler Steam'in Türk Lirası desteğini çekmesi ve dolar ile satış yapmaya başlamasının ardından gözlerini Epic Games'e çevirdi.

EPIC GAMES BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Epic Games 2023 Black Friday indirimleri 21 Kasım yani bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve 28 Kasım'a kadar bir hafta boyunca devam edecek.



Bu süre zarfında oyuncular çeşitli oyunlarda indirimlerden faydalanabilecek ve en sevdikleri oyunlardan tasarruf etmek için %33 Epic Kuponundan yararlanabilecekler.