Epic Games 2023 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

Oyunseverler Black Friday (Kara Cuma) indirimlerinin Epic Games platformunda ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Epic Games mağazalarında Black Friday indirimlerinin başlangıç tarihi belli oldu. Peki Epic Games 2023 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Epic Games 2023 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

Popüler video oyun dağıtım platformu olan Epic Games'in (Kara Cuma) indirimlerinin tarihi belli oldu.

Oyunseverler 'in Türk Lirası desteğini çekmesi ve dolar ile satış yapmaya başlamasının ardından gözlerini Epic Games'e çevirdi.

EPIC GAMES BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Epic Games 2023 Black Friday indirimleri 21 Kasım yani bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve 28 Kasım'a kadar bir hafta boyunca devam edecek.

Bu süre zarfında oyuncular çeşitli oyunlarda indirimlerden faydalanabilecek ve en sevdikleri oyunlardan tasarruf etmek için %33 Epic Kuponundan yararlanabilecekler.

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