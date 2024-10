Erken yaşamı etkileyen dev meteor: Tarihin en büyük tsunamisine neden oldu!

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir keşfe göre, 2014'te keşfedilen dev bir meteor, insanlık tarihindeki en büyük tsunamiden daha büyük bir dalga yarattı ve okyanusları kaynattı. Bu gök taşı, dinozorları yok eden meteorun 200 katı büyüklüğünde olup, Dünya’ya yaklaşık 3 milyar yıl önce çarptı.



Harvard Üniversitesi'nden Prof. Nadja Drabon’un liderliğindeki araştırma ekibi, Güney Afrika’daki çarpma bölgesinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Elde edilen bulgular, bu dev çarpmaların sadece yıkıcı etkileri olmadığını, aynı zamanda erken yaşamın gelişmesine katkıda bulunduğunu ortaya koydu.



S2 adı verilen göktaşı, 40-60 km genişliğinde olup, çarpma sonucu 500 km genişliğinde bir krater oluştu. Çarpma anında meydana gelen ısı, okyanusları kaynatacak kadar yükseldi ve hava sıcaklıklarını 100 dereceye kadar çıkardı. Bu dev çarpmanın etkisi, dünya çapında dev bir tsunami oluşturdu.



Araştırmalar, bu tür çarpmaların fosfor ve demir gibi besin maddelerini açığa çıkararak mikroorganizmaların gelişimine olanak sağladığını gösterdi. Yeni bulgular, dev çarpmaların erken yaşamı desteklediğini ve Dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin gelişimine katkıda bulunduğunu vurguluyor.



Araştırma sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, bu tür büyük çarpma olaylarının tarihi ve biyolojik etkilerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.