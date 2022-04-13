Eski astronot Scott Kelly NFT dünyasında: Ukrayna projesi 500 bin dolara satıldı

Non-funginle Token'lar (Değiştirilemez Jeton - NFT) ünlü, ünsüz birçok insanı çekmeye devam ediyor. Ruhunu satan Hollandalı sanat öğrencisinin ardından NFT dünyasında önemli bir gelişme daha yaşandı.



Uzayda kalma rekoru kıran eski NASA astronotu Scott Kelly de NFT projesi çıkardı. Kelly, "Bu Dünya'nın Dışından Hayaller" adı verilen projeyle Kelly, uzay sevdasını başkalarına aşılamayı hedeflediğini söyledi.



Scott Kelly'nin ilk projesi halen devam etmekte olan Ukrayna - Rusya savaşına da gönderme yapıyor. Kelly'nin görselinin arkasında dalgalanan bir Ukrayna bayrağı görülüyor. Scott Kelly bu projenin gelirinin Ukrayna'ya bağışlanacağını belirtti.

Uzayda aralıksız olarak 340 gün geçiren Kelly'nin ilk projesi 500 bin dolara satıldı. 12 Nisan'da satışa çıkan koleksiyonun birkaç gün boyunca açık artırmada kalması bekleniyordu. Ancak açık artırma işlemi başladıktan birkaç saat sonra satıldı.



Kelly, NFT platformu OpenSea'de gerçekleşen satış sonrası, "İlk NFT koleksiyonum satıldı. Projeyi destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu savaşın ortasında Ukraynalılar için sanat aracılığıyla bir araya gelmemiz muhteşem. Bugün 500 bin dolardan fazla para toplandı" dedi.