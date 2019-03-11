Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 8. hafta karşılaşmaları da tabloyu netleştiremedi. Bu hafta derbi ateşinin de yükseldiği ligde, hem liderlik yarışında hem de mevsim finalleri mücadelesinde düğüm son haftada çözülecek.



Sarı kırmızılı ekibi mağlup ederek haftaya derbi zaferiyle başlayan 1907 Fenerbahçe Espor, Dark Passage’ı da geçerek 14 galibiyete ulaştı. Öte yandan Bahçeşehir SuperMassive de 14 galibiyetle zirve ısrarını sürdürürken, 13 puandaki Royal Youth da liderlik yarışından kopmuyor.



İlk 6 takımın katılabileceği Mevsim Finalleri için 1907 Fenerbahçe Espor, Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth ekipleri yerlerini garantiledi. Galatasaray Espor, Doğuş Üni Aurora, Dark Passage, Beşiktaş ve HWA GAMING beşlisinden ise iki takım mevsim finallerinin dışında kalacak. Tüm bu belirsizlikler, önümüzdeki hafta oynanacak maçların ardından cevabını bulacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA LİGDE DÜĞÜMLER ÇÖZÜLECEK



Tamamlanan maçların ardından ilk 6 ekip mevsim finallerine yükselecek. Birinci ve ikinci sıradaki ekipler direkt yarı finale yükselecek ve geri kalan takımlar çeyrek finalde boy gösterecek. Karşılaşmalar her hafta olduğu gibi Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanacak.