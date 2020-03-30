Evden çalışmaya geçen Türk oyun firması dünya listelerinde zirveye çıktı!

Türk oyun firmaları dünyayı sallamaya devam ediyor. Bu firmalardan biri de Panteon! Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını sebebiyle geçtiğimiz hafta evden çalışmaya geçen Panteon’un “Home Restoration” oyunu 50’den fazla ülkede en çok indirilenler arasına girdi ve sadece iki günde 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

Panteon’u yurt dışı pazarlara açmak stratejisi ile 2016 yılında ortak olduklarını belirten Panteon ve Teknasyon Yazılım’ın ortaklarından Burak Sağlık “Tüm ekip olarak Kovid-19 salgını sebebiyle evden çalışmaya başladığımız bu dönemde yakaladığımız bu başarı bizleri çok sevindirdi. Yeni bir uygulamayı veya oyunu uygulama marketlerine sunduğumuzda evde miyiz, ofiste miyiz, gece mi gündüz mü gibi kavramlarımız kalmıyor. Teknasyon ve Panteon’un tüm ilgili pazarlama ekipleri gecesini gündüzüne kattı ve bu başarıyı ortaya koydular. İnanılmaz hızlıydılar. Önümüzdeki dönemde Panteon’un daha fazla oyununu zirvede göreceğimize eminim. Dünyanın eve kapandığı bu zor günlerde insanların hayatlarına ufak da olsa bir eğlence katabilmek hepimize çok büyük bir motivasyon oldu.” diye konuştu.

2 GÜNDE 1 MİLYON İNDİRİLMEYİ GEÇTİ



Oyunun çok kısa sürede çok ciddi bir ivme yakaladığına vurgu yapan Panteon’un kurucusu Ufuk Şahin “Home Restoration ilk iki günde bir milyon indirilmeyi geçti. Bu başarının büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Şu an itibariyle Amerika ve İngiltere başta olmak üzere 50'den fazla ülkede en çok indirilenler listesine girmiş durumdayız. Hedefimiz 1 ay içerisinde 10 milyon indirmeye ulaşmak” dedi. Türk oyun sektörünün başarısına da değinen Şahin, global bir sağlık sorunu yaşadığımız bugünlerde bile, Türk oyun stüdyolarının dünya mobil oyun pazarında çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.