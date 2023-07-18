Evinde kahve içerken göktaşı çarptı

Bazı hesaplamalara göre, bir insana meteorit çarpma olasılığı kabaca büyük piyangoyu iki kez kazanma veya yazı tura atıp arka arkaya 44 kez tura gelme olasılığına eşit.



NASA her gün kabaca 48 tonluk göktaşının Dünya'ya indiğini tahmin etse de bunların çok büyük kısmı insansız bölgelere veya denizlere düşüyor.



İnsanlara göktaşlarının çarptığına dair çok az sayıda tarihi kayıt var.



1954'te ABD'de bir kadına 9 kiloluk göktaşı çarptığı biliniyor. Bu göktaşı evin tavanını delerek kadının üzerine düşmüştü.



Bu olay, göktaşının bir insana çarptığı, doğrulanmış tek vaka diye de anılıyor.