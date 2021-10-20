Facebook adını değiştirecek iddiası

Sosyal medya devi Facebook'un önemli bir değişikliğe gideceği iddia edildi.



The Verge'de yer alan habere göre Facebook adını değiştirecek. WhatsApp, Instagram ve Oculus'un da sahibi olan Facebook'un kendini sanal evrenle yakınlaştırmak istediği belirtildi.



Habere göre isim değişikliği önümüzdeki hafta açıklanabilir. Facebook, WhatsApp Instagram ve diğer şirketler Facebook Inc. şirketi altında faaliyet gösteriyor. Yani çatı kuruluşun adı değişecek. Kullanıcılar halen facebook.com üzerinden sosyal medyaya girmeye devam edecekler.

Şirket haberler sonrası yaptığı açıklamada iddialar ve dedikodular üzerine yorum yapmadığını ifade etti.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg sosyal ağların geleceğini sanal evrende görüyor. Zuckerberg uzun süredir bu dünyann savunuculuğunu yapıyor. Hatta Facebook geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği içerisinde 10 bin kişilik istihdam yaratacağını duyurmuştu. Bu istihdamın hepsi metaverse (sanal evren) alanında görev alacak.



Şirket sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi Oculus'u satın almıştı. Aynı zamanda Facebook'un Horizon Worlds adında bir sanal evren geliştirdiği biliniyor. Henüz geliştirme aşamasındaki bu evren piyasaya sürülmedi.

Roblox kendini bir sanal evren olarak konumlandırıyor. Aynı zamanda Apple mahkemelik olan Epic Games'in Fortnite oyunu da bu kapsamda değerlendiriliyor.



Benzer bir adımı 2015 yılında Google atmıştı. Bilindiği gibi Google 1990'larda kuruldu ama yıllar içerisinde birçok şirketi bünyesine kattı. Bu nedenle üst kuruluşun adı Alphabet olarak değiştirildi.