Facebook kriptoda havlu attı

Sosyal medya şirketinin tepe şirketi Meta'nın kripto para birimi deneyi Diem’in kapatılmasına karar verildi. İlk duyurulduğunda kripto para dünyası ve düzenleyicilerin tepkisini çeken proje uzun zamandır sallantıdaydı.



Projeyi yürüten Diem Association, kripto para girişiminin varlıklarının 182 milyon dolara Slivergate Capital Corporation'a satıldığını duyurdu.



2019'da Libra olarak lanse edilen proje, düzenleyiciler tarafından hem eleştiriliyor hem de yakından takip ediliyordu. Dernek, Federal düzenleyicilerle devam eden diyalogdan projenin ilerleyemeyeceğinin netleştiğini söyledi.



Diem CEO'su Stuart Levey, "Sonuç olarak, ileriye dönük en iyi yol, bugün Silvergate'e yaptığımız gibi Diem Group'un varlıklarını satmaktı" açıklamasını yaptı.

Finansmanı firmadan gelmesine rağmen Diem Derneği, Facebook'tan ayrı bir kuruluş olarak konumlandırılmıştı.



Facebook'un eski kripto başkanı ve Diem'in ortak yaratıcısı David Marcus, Twitter'da fikrin daha "kabul edilebilir" bir destekçiyle daha iyi sonuçlanabileceğini söyledi.



Financial Times, “Düzenleyicilerin Diem deneyini durdurduğunu" yazdı.



Gazetenin ifadesine göre, Facebook'un büyüklüğü, Diem'in "statükoya bir meydan okuma" olduğu anlamına geliyordu ve firmanın gelecekteki sorunları öngörmemiş olması şaşırtıcıydı.



Meta'nın dijital cüzdan projesi Novi'nin başkanı Stephane Kasriel ise, şirketin “Metaverse’e doğru ilerlenen dönemde, ekonomik fırsatlar yaratmak ve bugün daha fazla finansal kapsayıcılığı savunmak için, mevcut finansal teknoloji planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.