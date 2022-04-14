Facebook metaverse'te yüzde 50 komisyon istiyor

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ekim sonunda yaptığı basın açıklamasıyla şirketin gelecekteki yönünün metaverse (sanal evren) olacağını söylemişti.

Zuckerberg bu nedenle Facebook çatı şirketinin adının Meta olarak değiştirildiğini de duyurmuştu. Facebook'un yarattığı sanal evren için istediği komisyon ortaya çıktı.

Şirket metaverse yapılan harcamaların yüzde 47.5'ini komisyon olarak olarak alacak. Meta geliştirdiği sanal evren Horizon Worlds'de para kazanmanın yollarını duyurdu.

Şirket açıklamasında dikkat çeken detay ise Facebook'un yüzde 30 donanım ve yüzde 17.5 platfom komisyonu istemesiydi. Facebook yöneticilerine göre bu oldukça makul bir oran. Horizons'ın üst düzey yöneticilerinden Vivek Sharma, bu komisyon oranının rekabetçi olduğunu söyledi.

ZUCKERBERG APPLE'I HEDEF ALMIŞTI

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg daha önce Apple'ı App Store'daki komisyon oranlarından dolayı hedef almıştı. Zuckerberg yüzde 30'luk App Store komisyonunu eleştirmiş ve Facebook'un bu durumu değiştireceğini söylemişti.

Zuckerberg, "Sanal evreni yaratırken, üreticilere yaptıklarından daha fazla para kazandırmaya odaklandık. Apple'ın aldığı yüzde 30 komisyonla bunu yapmaları çok zor. Bu nedenle üyelik programımızı güncelliyoruz ve böylece geliştiriciler daha fazla kazanabilir" demişti.

Meta sanal gerçeklik platformu Quest'te yüzde 30'luk bir alışveriş komisyonu alıyor.