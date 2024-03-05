Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne demek?

Sosyal medya uygulaması Instagram'da ve Facebook'ta kullanıcılar 'akış yenileyememe' ve giriş yapma sıkıntısı yaşıyor. Facebook'a giriş yapınca kullanıcılara "Facebook oturum zaman aşımına uğradı" uyarısı geliyor. Peki, Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne demek?

Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne demek?

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor. Bugün akşam saatlerinde ise " oturum zaman aşımına uğradı" sorunu gündem oldu.

SORUNUN NEDENİ BÖLGESEL DEĞİL GLOBAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi."

TEKNİK BİR SORUN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Facebook kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini söylüyor.

Sorunun, hesapların kapatılması değil de teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

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