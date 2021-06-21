Facebook, sanal gerçeklik reklamlarına başladı

Dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın kullandığı Facebook yeni bir reklam adımı atıyor.

Şirket, Oculus'un ürettiği sanal gerçeklik cihazlarında reklam göstermeye başladı. Şimdilik söz konusu sanal gerçeklik reklamları test aşamasında. Ancak yakında zamanda çok daha fazla reklamın geleceğini söylemek mümkün.



Facebook reklamları sadece Oculus sanal gerçeklik cihazlarında gösteriyor. Facebook, 2014 yılında Oculus'u 2,3 milyar dolara satın almıştı.

Oculus'un kurucusu Palmer Luckey, 2017 yılında verdiği bir röportajında, "Sizitakip etmeyeceğiz, size reklam göstermeyeceğiz. Müdahaleci hiçbir şey yapmayacağız" demişti.



Ancak Oculus'un son bilgilendirmesinde, "Geliştiricilere yeni gelirler yaratabilmeleri için yeni şeyler deniyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Oculus sanal gerçeklik setleri 299 dolar karşılığında satılıyor. Sanal gerçeklik setleri teknolojik tüketim ürünleri arasında bir sonraki durak olarak görülüyor. Büyük şirketlerin hepsi geleceğin teknolojisi olarak gördükleri bu alana yatırım yapıyor.



Facebook'un yanısıra Google ve Apple gibi devlerin de sanal gerçeklik üzerine yoğunlaştığı biliniyor.