Facebook ve Instagram'dan reşit olmayan kullanıcılar için yeni özellik

Meta'nın çatısı altında bulunan Instagram ve Facebook, reşit olmayan kullanıcılar için yeni bir karar aldı.

Artık reşit olmayan kullanıcılar takip etmedikleri yabancı kullanıcılardan mesaj almayacak veya grup sohbetlerine eklenmeyecek.

HER GÜN 100 BİN ÇOCUK

Geçtiğimiz yılın sonlarında Facebook ve Instagram üzerindeki her gün 100 bin çocuk kullanıcının cinsel istismara uğradığı öne sürüldü.

5 Aralık 2023'te Meta'nın sosyal ağlarına dava açılmış New Mexico'da Eyalet Başsavcısı Raul Torrez Meta'yı yetişkinlerin çocukları bulmasına ve mesajlaşmasına olanak tanımakla suçlamıştı.

Meta gelen suçlamaların ardından çocukların çevrimiçi ortamda daha güvenli gezinmeleri için çocuk istismarıyla mücadele etmek adına özel ekip kurduğunu belirtmişti.