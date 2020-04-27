Facebook, Zoom’a rakip oluyor

Corona virüs salgını dünyanın dört bir yanındaki insanları evden çalışmaya ve sosyalleşmeye zorladığı için görüntülü arama hizmetlerinin kullanımı son aylarda patladı.

Büyük sanal toplantılar, özelleştirilebilir arka plan gibi eğlenceli eklentileri sayesinde Zoom milyonlarca kullanıcı kazanarak, popüler oldu.

Facebook’un daha önce de büyük rakiplerini alt etmek için, onların özelliklerini taklit ettiği biliniyor. Şimdi de karantina sürecinde çok fazlakullanılan Zoom uygulaması için aynı durum söz konusu.

ZAMAN SINIRI OLMAYACAK

Teknoloji devinin CEO’su Mark Zuckerberg Messenger uygulamasının ‘Messenger Rooms’ adlı yeni bir video konferans sürümü oluşturduğunu açıkladı.

Videolu açıklamasında Zuckerberg, yeni hizmetin kullanıcıların zaman sınırı olmaksızın, aynı anda elli kişiyle toplantı yapmasına olanak tanıyacağını söyledi. Zoom’un ücretsiz sürümü 100 kişiye kadar izin veriyor ancak maksimum kırk dakika görüşme yapılabiliyor.

360 DERECE SANAL ARKA PLAN

Facebook kullanıcıları, Facebook hesabı olmayanları bile Messenger Rooms’a davet edebilecek. Ayrıca Zuckerberg, Zoom’da olduğu gibi sanal arka planların da kullanılabileceğini belirtti.

Facebook’un sanal arka planları 360 dereceyi kapsayacak ve bu deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyacak.

Messenger Rooms’a şu anda Messenger uygulaması veya ana Facebook platformu üzerinden erişilebiliyor. Şirketin diğer uygulamaları olan Instagram ve WhatsApp’a da yakın zamanda eklenmesi bekleniyor.

Bu yeni servis, bu hafta bazı ülkelerde kullanılmaya başlanacak ve önümüzdeki haftalarda da dünya çapında genişletilecek.

WHATSAPP’A DA YENİ GÜNCELLEME GELECEK



Facebook ayrıca, pandemi sırasında kullanımda büyük bir artış gören mevcut video hizmetlerini de genişleteceğini ifade etti. Zuckerberg, uygulamalarında her gün 700 milyondan fazla kişinin video görüşmelerine katıldığını ve son aylarda birçok ülkede kullanımın iki katından fazla arttığını söyledi.



Şirket, mobil mesajlaşma servisi olan WhatsApp’ta aynı anda bir video görüşmesine katılabilecek maksimum kişi sayısını dörtten sekize çıkararak işe başlayacak. Zuckerberg açıklamasında, bu güncellemenin önümüzdeki hafta bağlayacağını da ifade etti.



Ayrıca Zuckerberg, Zoom’un gizlilik ve güvenlik konusundaki süren tartışmalarına karşılık olarak ‘WhatsApp’ın uçtan uca şifreli görüntülü arama hizmeti’ olduğunun altını çizdi.