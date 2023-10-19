Facebook'a WhatsApp özelliği: Kanallar duyuruldu

Meta, geçtiğimiz ay WhatsApp için duyurduğu kanallar özelliğinin Facebook'a geldiğini açıkladı. Zuckerberg "Kanallar özelliği önümüzdeki haftalarda Facebook ve Messenger'a geliyor. Sayfalar, kanallarına katılan herkesle sesli notlar, metinler, fotoğraflar/videolar ve GIF'ler paylaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Facebook'a WhatsApp özelliği: Kanallar duyuruldu

Meta'nın daha önce Instagram ve WhatsApp için duyurduğu "Kanallar" özelliği önümüzdeki haftalarda ve Messenger'a gelecek.

CEO Mark Zuckerberg, Facebook hesabından resmi duyuruyu yayınladı.

Kanallar özelliğine bir içerik oluşturucu takipçilerini davet edebilir ve ardından katılan herkese sesli notlar, anketler, metin gönderileri, videolar ve fotoğraflar gibi şeyler gönderebilir.

Kanal üyeleri, içerik oluşturucu içerik yayınladığında bildirim alır.

FACEBOOK SAYFALARI İÇİN MEVCUT OLACAK

Özellikle, bu kanallar Facebook'taki Sayfalar için mevcut olacak ve şu anda test aşamasındalar.

Örneğin bir ünlünün veya şirketin resmi sayfasını yönetenler, doğrudan sayfadan bir kanal başlatabilecekler. Bir yayın kanalına katılmak isteyenler bunu doğrudan herhangi bir sayfadan yapabilecekler.

Facebook'a WhatsApp özelliği: Kanallar duyuruldu - 1

Kanallar özelliği Instagram üzerinde Şubat 2023'ten beri kullanımda. Öte yandan WhatsApp üzerinde ise genel kullanıma geçtiğimiz ay sunuldu.

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