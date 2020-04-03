Facebook'tan Türkiye'deki doğruluk kontrol kuruluşuna Covid-19 desteği

Facebook, yeni tip corona virüsle (Covid-19) ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte hayata geçirdiği hibe programı kapsamında, Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na finansal destek sağlayacak.



Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde corona virüsle ilgili paylaşılan asılsız haberlerin ve yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Poynter'in Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte 1 milyon dolarlık bir hibe programı hayata geçirdiğini bildiren Facebook, program dahilinde ilk aşamada yardımcı olacağı ülkeleri duyurdu.



Bu kapsamda Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Yunanistan, Karadağ, Litvanya, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Hindistan, Kongo ve ABD'den seçilen 13 doğruluk kontrolü kuruluşunun projesi desteklenecek.



Corona virüs salgınından yüksek derecede etkilenmiş bölgelerde çalışan doğruluk kontrolü kuruluşlarının bu kritik dönemde mevcut kapasitelerini sürdürmelerine ya da artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen program, Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'nı destekleyecek.



IFCN'nin 6 ay boyunca kullanılmak üzere vereceği hibe kapsamında, Doğruluk Payı, Türkiye'deki insanların corona virüsle ilgili yeni bulgulardan haberdar olmalarını sağlamak adına güncel bilimsel verileri derleyecek ve makaleleri Türkçeye çevirecek.



Doğruluk Payı ayrıca, daha fazla makalenin doğruluğunu kontrol edebilmek ve corona virüsle ilgili kısa, bilgilendirici ve gerçeğe dayalı videolar oluşturmak amacıyla bir yazar ve video yapımcısı işe alarak ekibini büyütecek.