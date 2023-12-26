Facebook'un eski çalışanının şirketi dolandırdığı ortaya çıktı

Atlanta'da yaşayan Barbara Furlow-Smiles, şirkette yöneticilik yaptığı sırada Facebook'tan 4 milyon dolardan fazla para çalmaktan suçlu bulundu.

4 YIL ŞİRKETTE ÇALIŞTI

Barbara Furlow-Smiles, Ocak 2017'den Eylül 2021'e kadar, şu anda Meta olarak bilinen Facebook şirketinde baş stratejist, çalışan kaynakları grupları ve çeşitlilik katılımı küresel başkanı olarak çalıştı.

LÜKS BİR YAŞAM SÜRMEK İÇİN FACEBOOK'U KULLANDI

ABD Georgia Kuzey Bölgesi Savcısı Ryan Buchanan yaptığı açıklamada, "Bu sanık, Facebook'un küresel çeşitlilik yöneticisi olarak sahip olduğu güven pozisyonunu şirketi milyonlarca dolar dolandırmak için kötüye kullanmıştır" dedi.



CNN'in haberine göre, Furlow-Smiles'ın Facebook harcama hesabını Kaliforniya ve Georgia'da lüks bir yaşam sürmek için kullandığı ortaya çıktı.

FACEBOOK FONLARINI HİLELİ BİR ŞEKİLDE KULLANDI

Buchanan'a göre Furlow-Smiles'ın saç stilistleri, bebek bakıcıları ve okul öncesi eğitim için 18.000 dolar dahil olmak üzere çok sayıda kişisel harcamayı ödemek için Facebook fonlarını hileli bir şekilde kullandığı belirtildi.



Ödemeleri alan arkadaşları, akrabaları ve ortakları daha sonra paranın bir kısmını Furlow-Smiles'a komisyon olarak iade ediyorlardı.



Müfettişler, Furlow-Smiles'ın bu satıcılara ödeme yapmak için şişirilmiş faturalar oluşturduğunu, daha sonra bu satıcıların ödemenin bir kısmını Furlow-Smiles'a iade ettiğini söyledi.



Barbara Furlow-Smiles'ın cezasının 19 Mart 2024 tarihinde verilmesi planlandığı kaydedildi.