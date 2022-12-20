Fenomenler oyun sektörünün 2022 yılını değerlendirdi

Oyuncuların sık ziyaret ettiği Türkiye’nin en büyük hazır sistem üreticilerinden birinin bünyesinde bulunan partner sosyal medya fenomenleri buluştukları yemekte oyun sektörünün 2022 yılındaki etkisini değerlendirmek için bir araya geldiler.

Tuğkan Gönültaş''Elraenn'', Mete Özbey ''EasterGamersTV'', Elanur Pat, Anna Deniz Şaylan ve Mert Yılmaz ''RRanee'' gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 20 sosyal medya fenomeni ile yıl içerisinde düzenlenen etkinlik ve projelerin detayları Gaming.Gen.TR ekibi tarafından fenomenlere aktarıldı.



“OYUN SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN EMİN ADIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”



2022 yılının sektör ve şirketleri açısından gelişimini ifade eden Gaming.Gen.TR CEO'su Burak Şahin açıklamasında “’Oyuncuların doğru adresi’ mottosuyla faaliyet gösteren sitemizin bünyesinde bulunan partnerlerimizle bir araya geldik. Türkiye oyun pazarının büyüklüğü geçen yıl 1.2 milyar dolara yükselmiş, dijital oyuncu sayısı da 42 milyon olmuştu. Pandemide ivme kazanan alanlardan biri olan oyun pazarının 2021 yılında global büyüklüğü 176 milyar dolara ulaşmıştı. Bizler için oyun sektörünün Türkiye’ye maddi ve manevi katkısının bu denli büyük olması çok gurur verici oldu. 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan yeni projelerimiz, sponsorluklarımız ve gerçekleşecek etkinliklerimizin müjdesini bugün bir araya geldiğimiz fenomenlerimizle paylaştık. Sosyal medya fenomenlerimizi 2022 yılına göre 2023 yılında çok daha fazla göz önünde göreceğimize inanıyoruz. Oyun sektörünün gelişimine katkı sağlamak için emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük hazır sistem üreticilerinden biri ve TFF eMilli takımları resmi sponsoru olarak, Ümraniye’de oyuncu bilgisayarları, bileşenleri ve oyuncu ekipmanları odaklı Premium mağazamızı açtık. 2023 yılı için şimdiden heyecanlıyız” İfadelerine yer verdi.