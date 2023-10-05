FIFA'nın rakibi UFL'in çıkış tarihi belli oldu: UFL ne zaman çıkacak?

EA Sports FC yani eski adıyla FIFA serisine rakip olması beklenen UFL oyunu dün yayınladığı fragmanla birlikte oyunseverlerin açık betaya kayıt olarak oyunu deneyebileceğini duyurmuştu.

UFL, çok çeşitli futbol mekanikleri ve tekniklerinin yanı sıra dinamik animasyonlar, dünya standartlarında oyun stillerini barındırıyor.

Goals AB'ye göre oyun, beceri öncelikli bir yaklaşım ve sıfır ödeme-kazan seçeneği ile fair-to-play olarak tanımlanıyor.

UNREAL ENGINE İLE GELİŞTİRİLDİ

Unreal Engine ile geliştirilen UFL, 65.000'den fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi olan InStat ile ortaklıklar kurdu.

Bu işbirlikleri, oyundaki her oyuncu için güncel istatistikler sağlayacak.

UFL NE ZAMAN ÇIKACAK?

UFL'nin 2023'ün sonlarında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC Windows platformları için dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Oyun resmi olarak 25 Ağustos 2021'de duyuruldu ve 2022'de piyasaya sürülmesi planlandı.

Strikerz Inc. CEO'su Eugene Nashilov, her şeyden önce oyunseverlerin beklentilerini karşılamayı önemsediğinden dolayı oyunun çıkış tarihinin 2023'e ertelendiğini açıklamıştı.

TÜRKÇE SPİKER OLACAK



Herkes için bu yıl sonuna kadar çıkış yapması beklenen oyunun tamamen ücretsiz olacağı ve Türkçe spiker desteğiyle geleceği biliniyor.



Öte yandan açık beta davetiyelerinin ne zaman gönderileceğine dair henüz bir bilgi bulunmasa da oyun şu anda açık betada kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.