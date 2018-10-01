2 Kasım tarihinde satışa çıkacak olan oyunlar, futbol dünyasındaki yeni nesil teknolojileri ve daha önceki serileri çok daha iyi hale getiren geliştirmeler içerek. Bu teknolojilerin başında, son dönemin en çok konuşulan yeniliklerinden biri olan VAR yer alıyor. FM 2019 ve FM 2019 Mobile sürümlerinde video destekli hakem uygulaması olacak. Buna ek olarak gol çizgisi teknolojisi de oyun entegre edilecek olan yeniliklerin başında geliyor.



SEGA, FM serisinin yeni oyununda, resmi Bundesliga lisansı ve yüzde 100 Almanca dil desteğine de yer verecek. Sports Interactive tarafından da güzel bilgiler geldi. Oyunun, Training modu, tamamen yenilenmiş yapısı ile karşımızda olacak. Bundan böyle, oyuncuların bireysel idmanları daha detaylı olacak ve Training modu sırasında bir sonraki maçın kadrosunu deneyebileceksiniz. Önceki oyunlarda yer almayan çok sayıda özellik de, FM 2019 ile karşımızda olacak. Menajerlik kariyeriniz sırasında, yıldız oyuncularınızın, genç yıldızlara ilham vermesi de güzel yenilikler arasında yer alıyor.



Oyundaki en büyük yenilik ise arayüz ve oynanış görüntüleri noktasında karşımıza çıkacak. Yeni sunum sistemleri ve arayüz sayesinde, kullanıcı arayüzü çok daha hızlı ve kolay anlaşılır bir hale getirilecek. Özellikle de, FM 2019 Mobile ve FM 2019 Touch sürümlerinde, çok daha efektif bir deneyim bekleniyor. Bu kadar güzel detaydan sonra, oyunlarla ilgili fiyatlandırmaya gelelim.



FM 2019 Mobile ve FM 2019 Touch sürümleri, Android ve iOS için yayınlanacak. Ücretsiz sürümlerin olmayışına ek olarak, bazı içerikler için de uygulama içi satın alma sistemi yer alacak. Bu da, oyunun tutkunları için bol miktarda potansiyel harcama olacağı anlamına geliyor.