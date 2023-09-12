Football Manager 2024'ün çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Football Manager, X hesabından paylaştığı gönderiyle Football Manager 2024'ün çıkış tarihini duyurdu.



TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU



Football Manager 2024, Steam üzerinde 809, 10 TL'den ön siparişe açıldı.



ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI



Oyunun resmi sitesi tarafından yapılan duyuruda, Football Manager 2024'ün çıkış tarihi 6 Kasım 2023 olarak belirtildi.



XBOX GAME PASS'E GELİYOR



Football Manager 2024, 6 Kasım 2023 tarihinde Xbox Game Pass üyeliği bulunanlar tarafından hem Xbox hem de PC üzerinden erişilebilir olacak.

Öte yandan oyunun PlayStation 5 için de çıkış yapacağı duyuruldu.



MOBİL OYUN NETFLİX GAMES'E ÖZEL OLACAK

Football Manager 2024 Mobile'ın Netflix Games üyelerine özel olarak çıkış yapacağı kaydedildi.

Apple Store ve Google Play Store'da yer alacağı belirtilen oyuna Netflix hesabı olmayan kullanıcıların erişemeyeceği öne sürüldü.

