Football Manager'e kadınlar ligi geliyor

İngiliz Paul ve Oliver Collyer kardeşlerin kurduğu oyun şirketi Sports Interactive, 'yapılması gereken en doğru şey'in bu olduğunu açılayarak Football Manager oyununa kadınlar liginin dahil etmek için kolları sıvadı.

Championship Manager ve Football Manager gibi futbolsever oyuncuların ilgiyle takip ettiği oyunların kurucusu olan şirket, yaptığı açıklamada simülasyon video oyununa bu eklemenin yapılması gerektiğini belirterek "yapılacak en doğru iş" bu dedi.

Kadınlar liginin oyuna dahil edilmesinin milyon dolarlarca maliyeti olacağını ön gören şirket çalışmalara başladığını ve mümkün olan en kısa süre içerisinde Football Manager'﻿a dahil edileceğini duyurdu.

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"ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Sports Interactive stüdyo direktörü Miles Jacobson, alınan kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında futbol dünyasında kadınlr için bir cam tavan olduğunu saklamanın gerçekçi olmadığını belirterek ücret eşitsizliği ve itibar eşitsizliğine neden olan bu engelin kaldırılması için bir adım attıklarını ifade etti.

"Herkesin eşitliğine inanıyor ve çözümün bir parçası olmak istiyoruz" diyen Jacobson, kadın futbolunu erkek futboluyla eşitleyen sürecin bir parçası olmak istediklerini belirtti.

FOOTBALL MANAGER'A KADINLAR LİGİ NASIL DAHİL EDİLECEK?



Bir süredir veri tabanı için çalışmaların yapıldığını açıklayan Jacobson, kadınlar liginin oyunun veri tabanına dahil edilmesinin ve animasyonlarının yapımasının uzun sürebileceğini ifade etti.

Sisteme transfer süreçleri, ücret yapıları ve hatta adet döngüsü ile hamileliğin de dahil edilecek.

Hangi FM serisinde ligin kullanıcılara sunulacağını henüz belirtmeyen Jacobson, oyuncuların hm kadınlar hem erkekler liginde menajerlik oynayabileceğini söyledi.

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