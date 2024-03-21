Fortnite beklenen özelliğe nihayet kavuşuyor: FPS modu geliyor

Oyunseverler, Fortnite'ın FPS yani birinci şahıs görünüm özelliğin kavuşup kavuşmayacağını merak ediyordu.
En popüler Battler Royale oyunlarından biri olan Fortnite'a FPS modu özelliğinin bu yıl sonuna doğru planlandığı açıklandı.
Ayrıca bu durum savaş otobüsünün iç mekan görüntüsünün görülebileceği anlamına geliyor.
AYRI BİR MOD MU OLACAK?
Elbette, birinci şahıs modu, oyuncuların oyun sırasında geçiş yapabilecekleri başka bir seçenek mi olacağı yoksa Zero Build'e benzer tamamen ayrı bir mod mu olacağı gibi birkaç soruyu gündeme getiriyor.
Hepimizin bildiği gibi Fortnite, rakipleri vurmayı, korunmak için devasa kaleler inşa etmeyi ve düşmanları alt etmeyi bir araya getiriyor ve tüm bunları birinci şahıs bakış açısından yapmak biraz kafa karıştırıcı olacak gibi görünüyor.
Ancak bu özelliğin ayrı bir oyun modu olarak gelip gelmeyeceği ise belirsiz.
MOD YIL SONUNA DOĞRU GELEBİLİR
Güncelleme için kesin bir çıkış tarihi paylaşılmadı, ancak oyuncular 2024'ün sonunda nihayet savaş otobüsünün içini görmeyi ve aksiyona her zamankinden daha yakın olmayı bekleyebilirler.
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