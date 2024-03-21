Fortnite beklenen özelliğe nihayet kavuşuyor: FPS modu geliyor

Hepimizin bildiği gibi Fortnite, rakipleri vurmayı, korunmak için devasa kaleler inşa etmeyi ve düşmanları alt etmeyi bir araya getiriyor ve tüm bunları birinci şahıs bakış açısından yapmak biraz kafa karıştırıcı olacak gibi görünüyor.

Ancak bu özelliğin ayrı bir oyun modu olarak gelip gelmeyeceği ise belirsiz.



MOD YIL SONUNA DOĞRU GELEBİLİR



Güncelleme için kesin bir çıkış tarihi paylaşılmadı, ancak oyuncular 2024'ün sonunda nihayet savaş otobüsünün içini görmeyi ve aksiyona her zamankinden daha yakın olmayı bekleyebilirler.