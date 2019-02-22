Epic Games’in tüm dünyada 200 milyondan fazla oyuncusu bulunan oyunu Fortnite, kırılması güç bir rekora daha imza attı. 2 Şubat günü oyun içinde düzenlenen sanal konser sırasında aynı anda 10,7 milyon kişi oyunu oynadı.



ŞUBAT AYINDA 2 BÜYÜK BAŞARI



Popülerliğini yitirmek bir yana git gide artıran Fortnite, yılın en kısa ayına çok büyük iki başarı sığdırmayı başardı. 2 Şubat’ta 10,7 milyon ile ulaşılan oyun tarihinin en yüksek anlık oyuncu sayısına ek olarak 16 Şubat Cumartesi günü aynı anda tam 7,6 milyon oyuncu Fortnite oynadı.



Bu sayı herhangi bir oyun içi etkinlik olmaksızın elde edilen en yüksek oyuncu sayısı olma özelliğini taşıyor. Kasım 2018’de toplam oyuncu sayısının 200 milyonu aştığı duyurulan Fortnite, "oyun dünyasının en çok izlenen oyunu" ve "aynı anda en fazla kişinin izlediği oyun yayını" rekorlarının da sahibi.



GELİŞTİRİCİLER OYUNCULARIN SORULARINI YANITLIYOR



Oyuncuların isteklerine kulak vermesiyle ve zaman zaman oyuncuların arzu ettiği şeyleri oyuna eklemesiyle ünlü olan Fortnite geliştiricileri, bu akşam Reddit’teki Fortnite başlığı altında oyunculardan gelen soruları yanıtlayacaklar.