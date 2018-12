Geliştiricisi olduğu Unreal Engine ile oyun dünyasını derinden etkileyen Epic Games, dünyanın her yerindeki oyun geliştiricilerine fayda sağlayacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, tüm dünyada 200 milyonu aşkın oyuncusu bulunan oyunu Fortnite’ın PC, Mac, PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarındaki oyuncular tarafından bir arada oynanmasına imkân tanıyan çapraz platform teknolojisini ücretsiz olarak tüm geliştiricilere açacağını duyurdu.



TÜM PLATFORMLARA VE OYUN MOTORLARINA AÇIK



Epic Games duyurusunda, Fortnite’ın dünyanın her yerinden 200 milyondan fazla oyuncu tarafından 7 farklı platformda oynanmasını sağlayan bir dizi çevrimiçi hizmeti 2019 yılı içerisinde tüm geliştiricilerle paylaşacağını duyurdu. Üstelik bu hizmetleri kullanmak için belli bir oyun motoru, platform ya da çevrimiçi mağaza kullanma zorunluluğu yok.



Firma böylelikle tüm oyun geliştiricilerine normal şartlarda geliştirmesi ve test etmesi oldukça maliyetli olan bir dizi çevrimiçi hizmeti ve Epic Games’in bu hizmetlerdeki tecrübesinden ücretsiz olarak yararlanma fırsatını sunuyor. Geçtiğimiz hafta kendi dijital oyun mağazasını açan ve geliştiricilere gelirleri %88’ini vereceğini duyuran Epic, böylelikle oyun sektörünü olumlu etkileyecek bir adım daha atmış oldu. Bu hizmetlerden yararlanmak için belli bir oyun motoru ve platform tercih etme zorunluluğu olmadığı için, geliştiriciler oyunlarını geliştirirken özgür olacaklar.



GELİŞTİRİCİLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK



Epic Games’in 2019 içerisinde geliştiricilerle ücretsiz olarak paylaşacağı hizmetler arasında çapraz platform giriş, arkadaşlık, profil ve sahiplik sistemleri; PC/Mac oyun içi arayüz sistemi; çapraz platform sesli iletişim sistemi; çapraz platform grup oluşturma ve eşleştirme, veri muhafazası ve bulut tabanlı kayıt dosyası tutma, başarım ve ödül sistemi gibi pek çok farklı bileşen bulunuyor.



Epic Games’in Fortnite ile bizzat test ederek geliştirdiği bu sistemler diğer geliştiricilere zaman, iş gücü ve teknik bilgi açısından büyük fayda sağlayacak. Firma gelecekte bu sistemlerin yanında sosyal medya özellikleri, hile önleme gibi farklı sistemleri de geliştiricilerle paylaşmayı planladığını açıkladı.