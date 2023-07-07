Fransa polisi telefon kameralarına ve mikrofonlarına uzaktan erişebilecek

Fransız güvenlik güçleri yakında suçlu olduğu iddia edilen kişileri gözetlemek için geniş kapsamlı bir yetkiye sahip olabilir.



Fransa Ulusal Meclisi'ndeki milletvekilleri,polisin telefon ve diğer cihazlardaki kameraları, mikrofonları ve GPS konum sistemlerini uzaktan etkinleştirerek şüphelileri izlemesine olanak tanıyan bir yasa tasarısını onayladı.



SİVİL ÖZGÜRLÜK SAVUNUCULARI ALARMA GEÇTİ

Sivil özgürlük savunucuları tüm bunların ardından alarma geçti. Dijital haklar grubu La Quadrature du Net daha önce suistimal potansiyeline dikkat çekmişti.



Tasarıda neyin ciddi suç teşkil ettiği net olmadığı için, Fransız hükümetinin bunu çevreci aktivistleri ve ciddi tehdit oluşturmayan diğer grupları hedef almak için kullanabileceğinden korkuluyor.

HASSAS MESLEKLERE SAHİP KİŞİLERE KARŞI KULLANILAMAYACAK



Yakın zamanda yürürlülüğe girecek olan yasa tasarısı gazetecilere, avukatlara ve hassas mesleklere sahip kişilere karşı kullanılamayacak.



Tasarının daha önceki bir versiyonu Senato'dan geçti, ancak değişikliğin yasa olabilmesi için yasama organının onayını alması gerekecek.



Tedbir ayrıca, kullanımı ciddi vakalarla ve yalnızca altı ay olarak sınırlıyor. En az beş yıl hapis cezası gerektiren suçlarla sınırlı olacağı aktarıldı.

"GEORGE ORWELL'IN 1984 KİTABINA BENZEMİYOR"



Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, yetkilerin yılda yalnızca dava için kullanılacağını ve bunun George Orwell'in 1984 kitabındaki gözetim toplumundan uzak olduğunu söyledi. Moretti, bu yetkinin hayat kurtaracağını savunuyor.

