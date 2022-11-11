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Fransa'da internette çocukları korumak için yeni birim

Fransa'da internet ortamındaki şiddet ve uygunsuz içeriklerden çocukları korumayı amaçlayan bir birim kurulacak.

Fransa'da internette çocukları korumak için yeni birim

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Ulusal basında yer alan habere göre, dün  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukları ortamında şiddet, siber taciz ve uygunsuz içeriklerden korumayı hedefleyen birim kurulacağını duyurdu.

Macron, "Dijital alan kanunsuzluk alanı olamaz. Teröre karşı yürüttüğümüz, çevrim içi nefret söylemine karşı yürüttüğümüz mücadele bu. Çocuklarımızın korunması için sürdürmemiz gereken şey bu" ifadelerini kullanarak bu yapının, çocukları internet ortamında daha iyi korumanın yollarını belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Mahremiyete ve kişisel verilere saygı çerçevesinde, internet kullanıcılarının yaşının doğru belirlenmesine ve reşit olmayanların iyi korunmasına yönelik çalışma yürütecek birimin kurulması için Fransa, Estonya, Yeni Zelanda'nın yanı sıra Amazon, Meta, Microsoft ve Tik Tok gibi çevrim içi platformlar anlaşma imzaladı.

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