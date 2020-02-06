Gates Vakfı’ndan ‘Corona Virüsü’ mücadelesine 100 milyon dolar

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışladı.



Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı, bu bağışın virüsün tespiti izolasyonu ve tedavi çalışmalarını artırmak, Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak ve aşıların, ilaçların ve teşhislerin geliştirilmesini hızlandırmak adına bağışlandığının altını çizdi.



Vakıf yeni tip Corona Virüsü ile mücadele için bağışlanan 100 milyon doların nasıl kullanılacağını da açıkladı.



İlk etapta 20 milyon doların Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkililerine aktarılacağı bildirildi.



İkinci etapta 60 milyon dolar Corona Virüsüne karşı aşı oluşturma projelerine destek sağlayacak. Üçüncü etapta ise 20 milyon doların Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak için çalışmalar yürüten organizasyonlara gönderileceği belirtildi.