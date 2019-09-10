Xbox’ın Konsol için Game Pass, PC için Game Pass ve Xbox Live Gold üyeliklerinin içeriklerini tek başına oyun severlere sunan Premium platform Game Pass Ultimate, üyelerini şimdi de resmi çıkış tarihinden 4 gün önce Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5 ile buluşturuyor.



Game Pass üyeleri, Gear 5’in standart sürümüne sahip olacakken Ultimate üyeleri, Gears 5 Ultimate Edition’ı oynayabilecek. Microsoft, kısa süreli bir kampanyayla, aylık ücreti 84.99 TL olan Game Pass Ultimate için 2 ay üyelik ücretini 11.80 TL’ye indirildi.



GEARS 5 GELİŞMİŞ GRAFİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden olan Gears, beş heyecanlı mod ve şimdiye kadarki en derin senaryo moduyla sevenlerini büyüleyecek. Kıyasıya geçen savaşların temposu, yeni, agresif, riskli ortak görev modları, yeni ve klasik haritalar, ödüllü rekabetçi stilleri ve yeni kahraman yetenekleri ile Gears 5, konsol ve PC üzerinde en dikkat çeken oyunlardan biri olacak.