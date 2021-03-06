GeForce Now Türkiye abonelik ücretleri belli oldu (GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?)

06.03.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 06.03.2021 - 12:29
Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye sunularından hizmet vermeye hazırlanan GeForce Now’un, Mart ayında kullanıma sunulacağı açıklamıştı. Nvidia, kullanıcılar için GeForce Now powered by GAME+ servisinde ‘Basic’, ‘Lansman Özel 3 Aylık Avantajlı Paket’ ve ‘Premium’ olmak üzere üç farklı paket sunuyor
Ücretsiz olan Basic paketinde, oyunculara Premium’dan farklı olarak 1 saatlik oyun deneyimi sunulacak ve ücretsiz hesaplar oyuna girmek için sıra bekleyecek.
Süre sınırlaması olmayan Premium paketinde, oyuncular RTX özelliğini de oyunlarda kullanabilecek.
GeForce Now’un iOS, Android, Windows, Mac ve ChromeBook cihazlarının tümünde çalışıyor. Ayrıca, GeForce Now servisini kullanarak oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların Steam, Epic Games Store veya Ubisoft gibi dijital platform hesabınızda olması gerekiyor.
Highlights (Oyundaki önemli anları yakalama özelliği)
Freestyle (Oyuna filtreler ekleme özelliği)
Süper çözünürlüklü, 360 derece fotolar veya HDR ile Ansel desteği
DLSS ve RTX, NVIDIA teknolojilerine destek
Mac, Android, İOS, Chromebook, PC gibi tüm cihazlardan erişim sağlama,
Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, GOG ve Ubisoft Connect gibi platformlar üzerinden erişim.
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