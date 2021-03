GeForce Now Türkiye abonelik ücretleri belli oldu (GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?)

Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye sunularından hizmet vermeye hazırlanan GeForce Now’un, Mart ayında kullanıma sunulacağı açıklamıştı. Nvidia, kullanıcılar için GeForce Now powered by GAME+ servisinde ‘Basic’, ‘Lansman Özel 3 Aylık Avantajlı Paket’ ve ‘Premium’ olmak üzere üç farklı paket sunuyor



Ücretsiz olan Basic paketinde, oyunculara Premium’dan farklı olarak 1 saatlik oyun deneyimi sunulacak ve ücretsiz hesaplar oyuna girmek için sıra bekleyecek.



Süre sınırlaması olmayan Premium paketinde, oyuncular RTX özelliğini de oyunlarda kullanabilecek.



GeForce Now’un iOS, Android, Windows, Mac ve ChromeBook cihazlarının tümünde çalışıyor. Ayrıca, GeForce Now servisini kullanarak oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların Steam, Epic Games Store veya Ubisoft gibi dijital platform hesabınızda olması gerekiyor.

NVIDIA GEFORCE NOW ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Nvidia, kullanıcılar içinservisindeveolmak üzere üç farklı paket sunuyor. Paketlerin fiyatları şöyle:olan Basic paketinde, oyunculara Premium’dan farklı olarak 1 saatlik oyun deneyimi sunulacak ve ücretsiz hesaplar oyuna girmek için sıra bekleyecek.Lansmana özel tasarlanmış sınırlı süre boyunca kullanıcılara sunulacak olan Lansman Özel Premium paketin ücreti aylık 49.9 TL fiyatlandırma üzerindenolarak belirlendi.olarak açıklanan Premium pakete ise kullanıcılar, öncelikli erişim hakkı ve uzatılmış oturum süresi ile RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

NVIDIA GEFORCE NOW ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

GeForce Now 15 Şubat Pazartesi günü Beta sürecinin ardından,tarihinde tüm kullanıcılar için erişim sağlanacak.

NVIDIA GEFORCE NOW ÖZELLiKLERİ NELERDİR?

Highlights (Oyundaki önemli anları yakalama özelliği)



Freestyle (Oyuna filtreler ekleme özelliği)



Süper çözünürlüklü, 360 derece fotolar veya HDR ile Ansel desteği



DLSS ve RTX, NVIDIA teknolojilerine destek



Mac, Android, İOS, Chromebook, PC gibi tüm cihazlardan erişim sağlama,



Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, GOG ve Ubisoft Connect gibi platformlar üzerinden erişim.

