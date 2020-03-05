General Motors yeni elektrikli araçlarını tanıttı

ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, düzenlediği  lansman ile Chevrolet, Hummer ve Buick elektrikli araçlarını görücüye çıkardı.

ntv.com.tr 05.03.2020 - 10:57

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General Motors’un (GM) uzun süredir üzerinde yoğun mesai harcadığı bilinen elektrikli otomobil projesi resmiyet kazandı. 
  
Techcrunch'ta yer alan habere  göre, Şirket, Michigan’da düzenlediği etkinlikte yeni Cadillac, Chevrolet, GMC ve Buick araçlarının yanı sıra Ultium batarya teknolojisiyle ilgili bilgiler paylaştı. 
  
Yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrikli araç piyasasına girişi daha önce tanıttığı SUV türündeki aracı Cadillac Lyriq ile başlayacak. 
  
GM, bu modelin 8 Nisan’da düzenlenecek olan NY Auto Show’da yer alıp almayacağına dair bir bilgi paylaşmadı. 

Lansmanda görücüye çıkan bir diğer model 20 Mayıs’ta çıkış yapacağı açıklanan GMC Hummer elektrikli kamyonet oldu.  
  
Ultium batarya teknolojisini kullanacak olan model, yaklaşık 650 kilometre menzile sahip olacak ve 0’dan 96 km/saate üç saniyede ulaşabilecek. GMC Hummer'ın bataryasında 350 kW hızlı şarj desteği de bulunacak. 
  
Lansmanda Chevrolet Bolt EV’nin yenilenmiş iç tasarımıyla birlikte 2020’nin sonlarında çıkış yapacağı bilgisi de paylaşıldı. 

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