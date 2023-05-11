Gmail'de yeni dönem: E-postalarınızı artık yapay zeka yazabilecek

Akıllı Yanıt, temel otomatik yanıtlar sunarken ve Akıllı Yazma, siz yazarken öneriler sunarken, Yazmama Yardım Et, basit bir istemden tam bir e-posta oluşturarak bunun ötesine geçecek.



Bir "iyileştir" düğmesi, metni kısaltabilir, detaylandırabilir veya e-postayı daha resmi hale getirebilir.



Daha sonra e-postayı manuel olarak düzenleyebilir veya olduğu gibi gönderebilirsiniz.



NE ZAMAN KULLANILABİLİR?



Yazmama Yardım Et, mart ayından beri Google Dokümanlar ve Gmail test kullanıcıları tarafından kullanılıyor.



Benzer bir Google test kullanıcısı grubu, haziran ayında Google E-Tablolar ve Google Slaytlar için yapay zeka yardımcılarını kullanmaya başlayacak.



Pichai, Help Me Write'ın Google Workspace'te yapılacak bir güncellemeyle resmi olarak Google kullanıcılarına sunulacağını söyledi ancak henüz kesin bir takvim yok.