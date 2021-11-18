Google Fransa'da haberlere telif ödeyecek

Alphabet’e ait Google, yeni bir Fransız yasası uyarınca, teknoloji firması tarafından yapılan en büyük lisans anlaşmalarından biri kapsamında, beş yıllık geniş bir anlaşmayla haber ajansı Agence France-Presse'e ödeme yapmaya başlayacak.

Reklam gelirlerini Google ve Facebook gibi çevrimiçi firmalara kaptıran haber kuruluşları, teknoloji şirketlerinin hikayeleri arama sonuçlarında veya diğer özelliklerinde ödemeden kullanmalarından yıllardır şikayet ediyorlar.

Bu arada benzer adımlar Fransa’nın dışında Avustralya’da da atılıyor. Medya şirketlerinin uzun süredir devam eden bu talebiyle milyarlarca dolarlık bir gelir oluşturabileceği ifade ediliyor.

Google, AFP'ye ne kadar ödeneceğini söylemedi. Ancak anlaşma beş yıl boyunca geçerli olacak. Google bu yılın başında 121 Fransız haber kuruluşuna üç yıl boyunca 76 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak anlaşma adil şartlar altında gerçekleştirilmediği için Fransız otoriteler tarafından askıya alınmıştı.