Google, Suudi Arabistan'da kullanılan ve kadınların her adımının erkekler tarafından izlenmesine imkan tanıyan uygulama nedeniyle bir süredir eleştiri oklarını üzerine çekmiş durumdaydı.



Söz konusu uygulamanın aplikasyon marketi Play Store'dan kaldırılması talebine resmi yanıtını açıklayan Google, 'Absher' isimli telefon uygulamasını kaldırma taleplerine olumsuz yanıt verdi.



Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Suudi erkeklerin, kadın akrabalarına ülkeden ayrılma veya ayrılmama konusunda sınırlama getirebilmesine imkan tanıyan telefon uygulamasının 'hüküm ve koşullara uygun olduğu' savunuldu.



UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Suudi Arabistan hükümeti tarafından yayınlanan ve kadınların takibini sağlayan uygulama ile erkekler, kendilerine bağımlı olan kadınların gidebilecekleri yerleri belirliyor.



Söz konusu uygulama akıllı telefonlarından yüklü olan kadınlar kendileri için belirlenen alanların dışına çıkmaları durumunda erkeklere bildirim gidiyor.