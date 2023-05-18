Google milyonlarca hesabı silecek

Google, dolandırıcılık ve hesap hırsızlığına karşı önlem almayı amaçlayan yeni güncellemesini açıkladı.

Buna göre 2021'den bu yana kullanılmayan muhtemelen milyonlarca hesabın kalıcı olarak silineceği bildirildi.

En az 2 yıldır kullanılmayan veya giriş yapılmayan Gmail, Google Drive ve Google fotoğraflar'daki içeriklerin de silineceği açıklandı.

Bu adımın, güvenlik gerekçesiyle atıldığı belirtilen açıklamada özellikle eski hesapların kimlik hırsızlığı gibi tehditlere karşı daha savunmasız olduğu kaydedildi.

Google söz konusu hesapları Aralık 2023'e kadar silmeyecek.