Google, Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı ve ressamlarından Semiha Berksoy'un doğum gününü, açılış sayfasından kutladı.

Arama motorunu kullanmak için Google'a giren kullanıcılar, bu sabah Semiha Berksoy için hazırlanan doodle ile karşılaştı. Bugün, 24 Mayıs 1910'da dünyaya gelen sanatçının 109. doğum günü.

Berksoy, 15 Ağustos 2004 tarihinde 94 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?



1910 doğumlu Semiha Berksoy'un annesi Fatma Saime ressam,babası Ziya Cenap Berksoy şairdir.



Ankara Devlet Operası baş artisti,yüksek dramatik soprano, ressam ve tiyatro sanatçısı olan Semiha Berksoy aynı zamanda 1935 Mezardan Gelen Mektup Hikayesinin yazarıdır.Semiha Berksoy İstanbul Konservatuvarı Güzel Sanatlar Akademisi, Namık İsmail Atölyesi ve Tiyatro Okulunda tahsil görmüştür. Sanatçı, ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrosunda sesiyle üne kavuşmuş; Türk ve Avrupa Operetlerinde oynamıştır.



19 Haziran 1934 tarihinde,Atatürk tarafından sesi takdir edilerek,ilk Türk Opera Temsili olan; "Özsoy'da" Ayşim başrolünü temsil etmiştir.Devletten burs alarak Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünü 1939 yılında birincilikle bitirmiştir.

22 Haziran 1939'da Richard Strauss'un 75.Doğum Yılı festivalinde, Berlin Akademisi Eski Apollon operasında, Richard Strauss'un Ariadne auf Naxos operasında "Ariadne"başrolünü oynamıştır.Bu temsilde Avrupa'da ilk çıkan Türk Opera Primadonnası ünvanını kazanmıştır.



1961 Dil Tarih Fakültesinde resim ödülü,1969 Berlin'de Lutzovhaus'da büyük resim sergisi açmış,afişleri Berlin sokaklarına asılmış ve resimleri Fenomenal olarak değerlendirilmiştir.

1998'de Devlet Sanatçısı Unvanını alan Berksoy, 2004 yılında hayatını kaybetmişti.

DOODLE NEDİR?



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.



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