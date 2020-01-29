Google Translate'e gerçek zamanlı çeviri özelliği

ABD merkezli teknoloji devi Google, çeviri uygulaması Translate'in Android versiyonuna gerçek zamanlı çeviri özelliği ekleyeceğini açıkladı



Mashable'da yer alan habere göre, Google yapay zeka destekli söz konusu özelliği İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde test ediyor.



Google'dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, bu özellik yalnızca mikrofon tarafından yakalanan seslerde çalışacak.



Gerçek zamanlı çeviri özelliği için akıllı cihazların internet bağlantısı olması gerekecek. Başka bir deyişle yeni özellik çevrimdışı mod ile çalışmayacak.



Söz konusu özelliğin iOS versiyonuna gelip gelmeyeceği ve Android versiyonu için ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.