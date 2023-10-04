Google yeni özelliğini tanıttı: Pixel Fold canlı çeviri yapacak

Google bugün Pixel Fold'un çift ekranlı tercüman modu da dahil olmak üzere birkaç yeni Pixel özelliğini kullanıma sunmaya başlayacağını duyurdu.



Çeviri özelliği, canlı bir konuşmanın her iki tarafını da çevirmek için telefonun katlanabilir ekranını kullanıyor.

ANADİLİ FARKLI İKİ KİŞİNİN ANLAŞMASI KOLAYLAŞACAK

Çift ekranlı çeviri modu, Pixel Fold'un iç ve dış ekranlarını kullanarak farklı dilleri konuşan iki kişinin yüz yüze konuşmasını ve diğerinin çevrilen kelimelerini gerçek zamanlı olarak kendi ekranlarında görüntülemesini sağlar.

Böylelikle anadili farklı olan iki kişinin anlaşması çok daha kolaylaşacak.